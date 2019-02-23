Suriyeli Kürtler, PKK/YPG’nin Suriye’den çıkarılmasını istiyor

Suriye’nin kuzeyindeki siyasi Kürt yapıları temsil eden Bağımsız Kürt Rabıtası, PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki siyasi ve askeri varlığına karşı Mersin’de toplandı. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, "PKK/YPG terör örgütü, biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil. Biz, PKK/YPG’nin Suriye’den çıkarılmasını istiyoruz. Türkiye’den Suriye’deki milletimize güvenlik sağlamasını istiyoruz" dedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Suriye’deki PKK/YPG varlığı, bu çerçevede yaşanan sorunlar, ABD ve Türkiye’den beklentilerin ele alındığı bir toplantıyla Mersin’de bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, yaklaşık 250 Suriyeli Kürt katıldı. Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin, bölgedeki terör örgütleri nedeniyle yaşadıkları sorunlarla son 7 yıldaki gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, YPG’nin Kürtleri siyaseten temsil etmediğine yönelik kararlar alınarak, dünya kamuoyuna duyurulacak.

"PKK/YPG terör örgütü, biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, toplantı öncesinde İHA muhabirine açıklama yaptı. Temmo, Suriyeli Kürtlerin durumu, 7 yıl öncesinden bugüne neler yaşandığı ve ne kaldığını ele alacakları toplantının, bu kadar geniş kapsamlı olarak Türkiye’de ilk kez düzenlendiğini söyledi. Toplantıya 250 kişinin katıldığını belirten Temmo, son 7 yılda yaşananları Kürt halkının bildiğini ifade ederek, "PKK/YPG terör örgütü biz Suriye Kürtlerinin temsilcisi değil. Suriye’de birçok siyasi güç var, Amerika var, Rusya var, Esad rejimi var, terör örgütleri PKK/YPG var, DEAŞ var. Bu toplantının amacı da Suriyeli Kürtler olarak biz ne istiyoruz, bunu duyurmak" diye konuştu.