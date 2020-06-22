Suriyeli Kürtler Yaptırımlardan Muaf Olmak İstiyor

Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler’in kontrolundaki bölgenin yetkililerine göre, Kürtler IŞİD’le mücadelede destek verdikleri ABD liderliğindeki koalisyonda yer alan askeri müttefikleriyle ABD’nin Suriye hükümetine yönelik yaptırımlarından muaf tutulmak için görüşmeler yürütüyor. Washington ise geçen hafta yürürlüğe giren yaptırımların, savaşı sona erdirmesi ve siyasi çözümü kabul etmesi amacıyla Suriye lideri Beşar Esat’a yönelik ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı olduğunu söylüyor. Suriye’nin kuzeydoğusu, ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonuna destek veren ve Suriye topraklarının bir bölümünden terör örgütünün püskürtülmesine yardımcı olan Suriyeli Kürtler’in liderliğindeki milislerin kontrolunda. Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgesel yönetimin başkan yardımcılarından Badran Jia Kurd, yaptırımların Suriye hükümetinin kontrolundaki bölgelerle son dönemde değer kaybeden Suriye lirası cinsinden yerel tüccarlar aracılığıyla yapılan ticareti etkileyeceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Jia Kurd yaptırımlar için ‘‘Fiyatların çok yüksek oranda artmasına neden olacak, Suriye’nin iç bölgeleriyle ticaret faaliyetlerini azaltacak. Irak sınırı da geçişlere kapalı. Yani bölge zaten ekonomik abluka altındaydı’’ dedi. Kürt yetkili, Suriye’de kitlesel katliam ve işkenceyi ülke dışına çıkardığı binlerce fotoğrafla belgeleyen Suriyeli bir fotoğrafçının adını taşıyan “Caesar yaptırımlarına” değinerek, ‘‘Bize özerk yönetimin yaptırımlarından muaf olacağı söylenmişti, ancak bu muafiyeti hayata geçirecek mekanizmalar ve araçlar uluslararası koalisyonla görüşülüyor’’ diye konuştu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürtler’in küresel terörle mücadelesinin devam ettiğini belirten yetkili ‘‘Umarım bölgelerimize uluslararası destek olur’’ dedi. ABD liderliğindeki koalisyon ise ABD’nin sivillerin yaptırımlardan zarar görmemesini sağlamak için insani yardımlar konusunda muafiyetler tanıyacağını söylemiş, yaptırımların Suriye’nin kuzeydoğusunda koalisyonun istikrarı sağlama faaliyetlerini engellemeyeceğini kaydetmişti.