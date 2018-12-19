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Suriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri tartışmak ve değerlendirmek için toplanan Suriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Suriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri tartışmak ve değerlendirmek için toplanan Suriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiklerini açıkladı. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Sözcüsü Abdülaziz Temo, "Onlar, Kürt ulusuna hizmet etmiyorlar; oradaki insanlara zulmediyorlar. Kürtlerin temsilcileri olamazlar" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi, 2016 yılında kurulan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği'nin üyeleri ve temsilcileri ile kanaat önderleri Şanlıurfa'da bir araya geldi. Muhtemel operasyona tam destek vereceklerini belirten dernek üyeleri, operasyonlar sonucu terör örgütünden temizlenen topraklara kimlerin getirilmesi ve izlenilecek yol konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Sözcüsü Abdülaziz Temo, toplantıda, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği olarak burada yaklaşık 40 kişi ile toplandık. Toplanmamızın amacı ise Suriye’deki Kürtlerin durumu ne olacak, geleceği ne olacak; bunu konuşmak için bir araya geldik. Bugünkü toplantıda karar aldık; YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettik. Onlar, Kürt ulusuna hizmet etmiyorlar; oradaki insanlara zulmediyorlar. Kürtlerin temsilcileri olamazlar ve PKK/YPG orada Kürtlerin muhacir olmasına neden oldu, çocukları küçük yaşta askere alıyorlar. Kim eğer orada YPG'yi ve PKK'yi oradan çıkarırsa bu yönde bir müdahalesi olursa biz bu tür müdahaleleri destekliyoruz ve bu tür desteklerden mutluluk duyuyoruz. Biz yine Suriye Kürtleri olarak Suriye'nin bir parçasıyız. Bizim asıl düşmanımız, Suriye rejimidir. YPG diyor ki 'Asıl düşmanımız Türkiye'dir'. Hayır, bu böyle değildir Kürtlere zulmeden rejimdir. Suriye bizim vatanımız ve Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Bunun dışında YPG ile ittifak kuran herkesin karşısındayız. Aksine YPG'nin karşısında olan herkesin yanındayız. Suriye'de biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz."
'KANDİL'DEN GELİP, BİZİ TEMSİL EDEMEZLER'
Suriye'deki bütün milletler olarak orada demokratik yapı oluşturmak istediklerini kaydeden Abdülaziz Temo, "Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz; çünkü orada birçok komşularımız var. Eğer Suriye'de demokratik bir yapı oluşturabilirsek komşularımızla aramız iyi olur. Suriye Kürtleri olarak elimize silah alıp, başka ülkeler için savaşmak istemiyoruz. Suriye'deki bütün milletler olarak bir araya gelerek, demokratik yapı oluşturup, komşularımızla savaş halinde değil; barış halinde yaşamak istiyoruz. Suriye'de YPG ve PKK bizi temsil etmiyor. Onlar Kandil'den geldiler. Onların yöneticilerini de tanıyorum. Onlar Kandil'den gelip, bizi temsil edemezler. Onlar Suriye'de çocukların eline silah verip, savaştırıyorlar. Haftaya bir kez daha toplanacağız. İnşallah, daha güzel sonuçlar almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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Suriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiSuriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiSuriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul ettiSuriyeli Kürtler, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etti

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