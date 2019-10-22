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Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'ın ABD'nin sahadaki ortağı terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı (SDG) Türkiye'nin harekatına yeşil ışık yakması sonrası, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilen Amerikalı askerleri yerel halk taş ve patates atarak 'uğurladı'.

Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama!

Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Kamışlı'dan ayrılan ABD askeri konvoyuna halkın taş, patates, domates, çürük sebze atmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

'SIÇANLAR GİBİ KAÇIYORLAR'

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberlerine göre, Kamışlı'da ABD birliklerinin yolunu kesen Kürtlerin bazısı İngilizce olarak "No America" (Amerika'ya hayır) ve "America liar" (Yalancı Amerika) diye bağırdı, bazısı Arapça "Amerika sıçanlar gibi kaçıyor" diye söverken, bazısı ağır küfürler etti, kimisi 'bebek katliamı' suçlamalarını dillendirdi.

Tel Tamer'de Kürtlerin bölgeden ayrılan ABD birliklerine yönelik benzer bir protestosunun da videosu paylaşıldı.

Videoda ellerinde posterler tutan protestocularından biri "ABD halkına teşekkürler, ama Trump bize ihanet etti" yazısıyla bir zırhlı aracın yolunu kesti.


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Anahtar Kelimeler:
Suriye Kürtler abd askeri SDG YPG Kaçmak PATATES

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