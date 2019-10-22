Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama!

Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Kamışlı'dan ayrılan ABD askeri konvoyuna halkın taş, patates, domates, çürük sebze atmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a — Adam Harvey (@adharves) October 21, 2019

'SIÇANLAR GİBİ KAÇIYORLAR'

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberlerine göre, Kamışlı'da ABD birliklerinin yolunu kesen Kürtlerin bazısı İngilizce olarak "No America" (Amerika'ya hayır) ve "America liar" (Yalancı Amerika) diye bağırdı, bazısı Arapça "Amerika sıçanlar gibi kaçıyor" diye söverken, bazısı ağır küfürler etti, kimisi 'bebek katliamı' suçlamalarını dillendirdi.

Tel Tamer'de Kürtlerin bölgeden ayrılan ABD birliklerine yönelik benzer bir protestosunun da videosu paylaşıldı.

Videoda ellerinde posterler tutan protestocularından biri "ABD halkına teşekkürler, ama Trump bize ihanet etti" yazısıyla bir zırhlı aracın yolunu kesti.



