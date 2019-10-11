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Suriyeli Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

Suriye Kürt Ulusal Eylem Cephesi ve Suriye Özgür Kürt Topluluğu: - "Halkımıza umut ışığı olabilme amacıyla bizler Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz"

Suriye Kürt Ulusal Eylem Cephesi ve Suriye Özgür Kürt Topluluğu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

Suriyeli Kürtlerden oluşan Suriye Kürt Ulusal Eylem Cephesi ve Suriye Özgür Kürt Topluluğu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının Esed rejiminden destek alarak bölgedeki Arap ve Kürt halkına baskı uyguladığı vurgulandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Kürt gençlerini "sinsi amaçlarına ulaşmak için" kullandığının altı çizilen açıklamada, "Son birkaç yıl içinde terör örgütlerinin ele geçirdiği Arap ve Kürt bölgelerinden çok sayıda insan toplu halde göçe zorlandı. Birçok Kürt tutuklandı ve bölgede insan hakları ihlal edildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının PKK'nın Suriye uzantılarını bölgeden uzaklaştırarak Suriyeli Kürt halkına oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Halkımıza umut ışığı olabilme amacıyla bizler Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Suriye

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