HABER

Suriyeli kuyumcunun evinden hırsızlık yapanları yaktıkları ateş yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde kuyumculuk yapan, Suriye uyruklu F.M.'nin (44) evine giren hırsızlar, içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 7 bin TL'lik Suriye lirası ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı çaldı.

Suriyeli kuyumcunun evinden hırsızlık yapanları yaktıkları ateş yakalattı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde kuyumculuk yapan, Suriye uyruklu F.M.'nin (44) evine giren hırsızlar, içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 7 bin TL'lik Suriye lirası ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı çaldı. Hırsızlar, çantadaki gereksiz eşyalardan kurtulmak için ateş yakınca polis ekiplerince fark edildi. Evlerine düzenlenen operasyonla 5 kişi, yakalandı.
Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce Halep şehrinden kaçıp, geldiği Türkiye'de İzmir Torbalı'ya yerleşen ve kuyumculuk yapmaya başlayan Suriyeli F.M.'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine pazar günü saat 22.00 sıralarında hırsız girdi. Hırsızlar, kilitli odaya kapısını kırarak girip, çekyatın altında bulunan, içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 2 bin 500 TL ve 7 bin TL değerinde Suriye lirasının olduğu çantayı çaldı. Olaydan kısa süre sonra çantadaki değersiz eşyaları imha etmek için yakındaki arazide ateş yakan hırsızlar, devriye görevi yapan polis ekiplerince fark edildi. Polisleri gören 2 kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yakılan ateşin yanına gelen polisler, yüzük, kolye ve mücevher kutularına rastladı. Bu sırada, hırsızlığı fark eden F.M.'nin ihbarı üzerine polis, telsiz anonsları ile tüm ekipleri uyardı. Devriye gezen polis ekipleri, motosiklet ile kaçan 2 kişinin peşine düştü.
MOTORUN PLAKASINDAN ADRES BELİRLENDİ
Motosikletin plakasından, adres olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Barış Yapı Sitesi'ndeki apartman dairesi belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen V.E. (28) ile aynı aileden M.E. (21) ve N.E.'yi (20) gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.E.'yi (22) de saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada; çalıntı olduğu belirlenen 21'i 2 binlik, 70'i binlik, 2'si 500'lük, 1'i 100'lük, 2'si 50'lik banknotlar halinde Suriye lirası, 7 altın bilezik, 47 yüzük, toplam 103 gram ağırlığında çok sayıda kolye ve küpe ile 2 gümüş yüzük ve 4 altın kol saati ele geçirildi. Para ve altın ziynet eşyaları tutanakla sahibi F.M.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli kuyumcunun evinden hırsızlık yapanları yaktıkları ateş yakalattı

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandıATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı
Asılı bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı, ailesi eşinden şikayetçi olduAsılı bulunan Medine'nin günlüğü ortaya çıktı, ailesi eşinden şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.