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Suriyeli kuyumcunun otomobilinden 1.5 milyonluk soygun

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Suriyeli kuyumcunun otomobilinden 1.5 milyonluk soygun

Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan Khir Alkasem'in park halindeki arabasından 1milyon 500 bin değerinde altın, döviz ve nakit dolu çanta çalındı.

EKMEK ALMAK İÇİN DURDU 1.5 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem’in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem’in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor. ( DHA)

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