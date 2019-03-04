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Suriyeli mağdur ailelere gıda desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından TSK'nın harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez?de 4 bin 167 aileye gıda desteği verildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından TSK'nın harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez?de 4 bin 167 aileye gıda desteği verildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımlarını sürdürüyor. İHH ekipleri bu yılın ilk iki ayında Suriye topraklarındaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 4 bin 167 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı yaptı. Yapılan yardımlardan 21 bin kişinin faydalandığını belirten İHH görevlilerinden Yakup Alaca, ?Suriye?de savaş başladığı ilk günden bu yana sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada dağıttığımız gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin ancak 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir dedi.

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