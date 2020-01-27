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Suriyeli Mahmud duygularını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sonrası Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından duygularını anlatan Elazığ’da bulunan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti sonrası Elazığ’da enkazı elleriyle kazıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud El Osman’a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından İhlas Haber Ajansına konuşan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.“Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim”Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı çıkarttığı enkazın kaldırılma çalışmalarını izleyen Mahmud El Osman, “Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim.

Suriyeli Mahmud duygularını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sonrası Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından duygularını anlatan Elazığ’da bulunan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti sonrası Elazığ’da enkazı elleriyle kazıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud El Osman’a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından İhlas Haber Ajansına konuşan Mahmud El Osman, çok sevindiğini söyledi.

“Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim”
Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ı çıkarttığı enkazın kaldırılma çalışmalarını izleyen Mahmud El Osman, “Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, çok sevindim. Güzel bir şey ama şimdiye kadar ailemle görüşmedim. Vatandaşlık müjdesini şimdi aldım ama çok iyi bir şey, teşekkür ederim. Ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak sadece görevimi yerine getirdim, hiç kimseden beklentim olmadan görevimi yaptım. Bir daha olsa sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde olsa yine yaparım. Bu sonuçta insanlık görevidir” dedi.

“Algının değiştiğine inanıyorum”
Yaptığı bu davranışla Suriyelilere karşı olumsuz düşünenlerin algılarını değiştirdiğini umduğunu söyleyen Mahmud El Osman, “Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz nede hepimiz kötüyüz. Bizde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırarak, “Mahmud tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Bu iş herkesin karı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Bu arada Fahrettin Bey, Mahmud kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Ailesine de vatandaşlık veririz” ifadelerini kullanmıştı.

Suriyeli Mahmud duygularını anlattı

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