Suriyeli mazlumlar ve depremzedeler için toplanan 41 TIR insani yardım Bursa'dan yola çıktı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından 'Yolun İyilik Olsun' kampanyası çerçevesinde Suriye, İdlib'deki mazlumlar ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan 41 TIR dolusu insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Uğurlama programına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

​Bursa İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından organize edilen 'Yolun İyilik Olsun' kampanyası çerçevesinde Suriye ile İdlib'deki mazlumlar ve Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören aileler için 41 TIR dolusu insani yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıktı. TIR'ların dualarla uğurlandığı törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) toplanan TIR'lar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı duanın ardından yola çıktı.

Türkiye'nin her daim mazlumların yanında olduğunu belirten Ali Erbaş, "İyilik için koşan, hayır için koşan Allah'ın güzel kullarının meyveleri burada. 41 TIR'da yardım malzemeleri var. Deprem bölgesine ve zulmün devam ettiği sınırlarımızın ötesine, İdlib'e gidecek. Daha önce Suriye'nin farklı bölgelerine, Cerablus, Azez gibi yerlerde bu milletin yardımları oradaki mazlumlara, oradaki gariban insanlara ulaştırıldı. Hem devletimiz, hem milletimiz, hem sivil toplum kuruluşları, işbirliği içerisinde, nerede mazlum varsa, biz oradayız dedik ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün müftülüklerimizle birlikte bu hayrın içerisinde yer aldık. Yer almaya da devam edeceğiz. Mazlumun yanında yer almak varlık sebebimizdir" dedi.

'MİLLETİN SEVGİSİNİ DE GÖTÜRÜYORUZ'

Sadece afet ve savaşlarda değil, dini bayramlarda da çeşitli ülkelere yardımlar yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bugün, sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 149 ülkeye ulaşmış durumdayız. Biz o uzak beldelere, uzak bölgelere sadece bir kaç kilo kurban eti götürmüyoruz. Bunun ötesinde, bu milletin sevgisini götürüyoruz. Bayrağımızı, devletimizi tanıtıyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları böyle. Biz uzak diyarlara, ne kadar uzak olursa olsun hep kervanlarımızı dolu götürmüş, boş getirmişiz. Ama sömürgeciler, zalimler, kervanlarını hep boş götürmüş, dolu getirmiş. İşte bizim farkımız bu. Bugün de biz hep dolu götürüyoruz, boş getiriyoruz. Kimsenin toprağının altındaki ve üstündeki zenginlikleriyle ilgilenmiyoruz. O toprağın üzerindeki aç, açıkta olan insanlarla, fakir fukara, zulme maruz kalmış insanlarla ilgileniyoruz. Derdimiz o. Çünkü İslam bunu emrediyor" ifadelerini kullandı.

'KIŞ GÜNÜ İÇİMİZ ISINDI'

Bursa'yla gurur duyduğunu söyleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bugün, bir kış günü olmasına rağmen içimizi ısıtan bir hayırlı ve güzel işi başlatmak üzere bir araya geldik. Dualarla TIR'larımızı İdlib'e ve deprem bölgesine uğurlayacağız. Bu coğrafya bir ümmetin umudu olan, komşu ülkelerin umudu olan bir coğrafya. Ne zaman insanlar darda kalsa bizim insanımız da hemen bir seferberlik ilan ederek, bütün imkanlarını zorlayarak, bütün ülke sınırlarını o insanlara açarak her türlü yardım ve desteği mazluma, yetime, ihtiyaç sahibine ulaştırma noktasında her zaman hazır konumda. Bugün Bursa ilimizle de gurur duyduk. Gördüğünüz gibi 40'a yakın TIR'ı, bir dünyanın izlediği ve zulmün yürüdüğü İdlib'deki mazlum insanlara, savaş ortamında yaşayan insanlara ve geçen hafta yaşadığımız Elazığ merkezli deprem bölgemizdeki insanlarımızın yaralarına merhem olmaya, onlarla birlikte olmaya, onların acılarını ve dertlerini paylaşmak için buradayız" diye konuştu.

