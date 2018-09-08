Suriyeli muhalefet temsilcileri BMGK üyeleriyle bir araya geldi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri (SMDK) Ulusal Koalisyonu üyesi ve Cenevre görüşmeleri Başmüzakerecisi Hadi el Bahra, BMGK üyelerine seslenerek, “Bugün size, Suriye’deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için adım atmanız çağrısında bulunuyorum. Bu konuda bazı BMGK üyeleri Suriye’de olumlu çözüm yollarının önünde durdu ama oradaki hayatlar hala korunabilir, toplu katliamlar hala önlenebilir. Bu odada oturanlarda siyasi irade olursa, Suriye halkının yanında dururlarsa, daha iyi bir Suriye hala mümkün” diye konuştu.

El Bahra, Türkiye, İran ve İran'ın, dün Tahran’da düzenlediği üçlü zirveye de atıfta bulundu ve Türkiye’nin şimdiye kadar Suriye'de yürüttüğü terörizme karşı çabalarını överek şöyle devam etti:

“Türkiye, bölgedeki aşırıcılık ve terör örgütü sorununu çözme konusunda büyük çaba sarf etti ve bunu da başarıyor. Ama bu planın desteğe ihtiyacı var, bunu bir ay içinde yapamazsınız. Bu yüzden, Türkiye'nin BM ile olan çabalarını desteklemeye ihtiyacımız var. Türkiye, üç buçuk milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, sığınmacılara en fazla kucak açan bir ülke, dolayısıyla bu kadar büyük sayıda mülteciye sahip olduğu için bu durumun ne kadar acı olduğunu da biliyor.”

“Dünya Suriye’den vazgeçmemeli, şimdi siyasi çizgide ilerleme için şartları oluşturma zamanı. Bu rüya siyasi bir uzlaşı olmadan gerçekleştirilemez.” ifadelerini kullanan el Bahra, bunun gerçekleştirilmesi halinde Suriyeli halkı terörizme karşı birleştireceğini belirtti.

El Bahra, “Suriye’de 10 bin terörist öldürebilirsin, hepsini bitirebilirsin. Ama onları öldürmekle Suriye’de büyüyecek insanlar için ileride daha aşırıcı tohumlar ekmiş olursunuz. Bu işin çözümü siyasetten geçiyor. Bu dersi, bize pahalıya mal edecek şekilde öğrenmeye ihtiyacımız yok. Afganistan’da El Kaide ile 15 yıldır savaşan Batı tam da bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.