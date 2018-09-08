HABER

Suriyeli muhalefet temsilcileri BMGK üyeleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 02:22 | Son Güncelleme

Suriye Ulusal Koalisyonu Başmüzakerecisi Hadi El-Bahra: -“Bu odada oturanlarda siyasi irade olursa, Suriye halkının yanında dururlarsa, daha iyi bir Suriye hala mümkün” -“Türkiye, bölgedeki aşırıcılık ve terör örgütü sorununu çözme konusunda büyük çaba sarf etti ve bunu da başarıyor. Ama bu planın desteğe ihtiyacı var” -"Dünya Suriye’den vazgeçmemeli, şimdi siyasi çizgide ilerleme için şartları oluşturma zamanı. Bu rüya siyasi bir uzlaşı olmadan gerçekleştirilemez"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ile New York’taki BM Genel Sekreterliğinde bir araya gelen Suriye muhalefet temsilcileri, İdlib’e askeri müdaheleye karşı çıkarak, Türkiye’nin bölgede yürüttüğü sürece destek verilmesi gerektiğini belirtti.

BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ile “İdlib’de Ölüm Tuzağını önlemek için Suriyeli Sesler” başlığı altında gayri resmi (arria-formula) ortak bir toplantı düzenleyen Suriyeli Muhalefet temsilcileri, İdlib’e olası askeri operasyon konusunda duydukları endişeyi dile getirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri (SMDK) Ulusal Koalisyonu üyesi ve Cenevre görüşmeleri Başmüzakerecisi Hadi el Bahra, BMGK üyelerine seslenerek, “Bugün size, Suriye’deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için adım atmanız çağrısında bulunuyorum. Bu konuda bazı BMGK üyeleri Suriye’de olumlu çözüm yollarının önünde durdu ama oradaki hayatlar hala korunabilir, toplu katliamlar hala önlenebilir. Bu odada oturanlarda siyasi irade olursa, Suriye halkının yanında dururlarsa, daha iyi bir Suriye hala mümkün” diye konuştu.

El Bahra, Türkiye, İran ve İran'ın, dün Tahran’da düzenlediği üçlü zirveye de atıfta bulundu ve Türkiye’nin şimdiye kadar Suriye'de yürüttüğü terörizme karşı çabalarını överek şöyle devam etti:

“Türkiye, bölgedeki aşırıcılık ve terör örgütü sorununu çözme konusunda büyük çaba sarf etti ve bunu da başarıyor. Ama bu planın desteğe ihtiyacı var, bunu bir ay içinde yapamazsınız. Bu yüzden, Türkiye'nin BM ile olan çabalarını desteklemeye ihtiyacımız var. Türkiye, üç buçuk milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, sığınmacılara en fazla kucak açan bir ülke, dolayısıyla bu kadar büyük sayıda mülteciye sahip olduğu için bu durumun ne kadar acı olduğunu da biliyor.”

“Dünya Suriye’den vazgeçmemeli, şimdi siyasi çizgide ilerleme için şartları oluşturma zamanı. Bu rüya siyasi bir uzlaşı olmadan gerçekleştirilemez.” ifadelerini kullanan el Bahra, bunun gerçekleştirilmesi halinde Suriyeli halkı terörizme karşı birleştireceğini belirtti.

El Bahra, “Suriye’de 10 bin terörist öldürebilirsin, hepsini bitirebilirsin. Ama onları öldürmekle Suriye’de büyüyecek insanlar için ileride daha aşırıcı tohumlar ekmiş olursunuz. Bu işin çözümü siyasetten geçiyor. Bu dersi, bize pahalıya mal edecek şekilde öğrenmeye ihtiyacımız yok. Afganistan’da El Kaide ile 15 yıldır savaşan Batı tam da bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.

El Bahra, son günlerde medyada sıkça gündeme getirilen Suriye’de kimyasal silah kullanılmaması uyarıları ile yetinilmesini de eleştirerek, bunun "Suriye rejimini konvensiyonel silahlarla halkı üzerinde katliam yapabileceği anlamında teşvik" olarak algılandığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan diğer muhalefet temsilcileri Suriye Müzekere Komisyonu Başkan Yardımcısı Hind Kabawat, Komisyon üyeleri Bassma Koudmanı ve Fadwa Ojyli de İdlib’e yapılacak olası bir askeri müdahelenin insanı bir felakete neden olacağını vurguladı.

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayızErdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Hadi Al-Bahra Suriye Ulusal Koalisyonu Suriyeli muhalifler

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

İlginizi Çekebilir

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.