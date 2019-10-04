Suriyeli Muhalif Gruplardan Türkiye’ye Destek Sözü

Suriye’de Türkiye’nin destek verdiği silahlı muhalif gruplar Ankara’nın olası Suriye operasyonuna destek vereceklerini açıkladı.
Ankara ve Washington, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge oluşturmak konusunda anlaşmışlardı ancak Türkiye, Amerika’yı bu konuda ağır hareket etmekle suçluyor. Öte yandan söz konusu alanın derinliği ve kimin kontrolunda olacağı konusunda da belirsizlik söz konusu.
Türkiye söz konusu güvenli bölgenin 30 km derinliğinde olmasını istiyor ve gerekirse bunu sağlamak için kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada bu konuda adım atılmaması nedeniyle Türkiye’nin tek başına hareket etmekten başka seçeneğinin kalmadığını söylemişti.
Washington’un IŞİD’le mücadele kapsamında YPG’ye verdiği destek Ankara’da ciddi rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Türkiye, YPG’yi ABD’nin de terör listesinde olan PKK’nın uzantısı olarak görüyor. Amerika, PKK’yı terör örgütü olarak tanımasına karşın YPG’yle IŞİD’e karşı ortaklığını sürdürüyor.
Suriye’de Türkiye’nin desteklediği silah grupların yetkilisi Salim İdris düzenlediği basin toplantısında "Konu Fırat’ın doğusu olduğunda savaşmak bizim görevimiz" dedi. İdris, "PKK çeteleri tarafından temsil edilen her tür terörizme karşı tüm gücümüzle Türk kardeşlerimizi destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Diplomatlar ve analistler, NATO müttefiki Türkiye’nin kapsamlı bir operasyonla Washington’la arasında bir gerginlik yaratmak istemeyeceğini savunuyor. Hali hazırda YPG güçlerinin hemen yanıbaşında Amerikan askerleri de görev yapıyor.
Son yıllarda Suriye’de muhalif gruplarla iki ayrı askeri harekat düzenleyen Türkiye, güvenli bölgenin bir an önce oluşturulması konusunda baskı yapıyor.
Öte yandan Türkiye ve Amerika şu ana kadar Suriye’nin kuzeydoğusunda bir dizi ortak devriye görevi icra etti. Bunlardan sonuncusu bugün (Cuma) yapıldı. Washington bu ortak devriyelerin son derece güçlü adımlar olduğunu dile getirerek Ankara’nın kaygılarını gidermeye çalışıyor.
Türkiye’nin, Suriye sınırının kuzeybatısında İdlib yakınlarında gözlem noktaları da bulunuyor.
Cuma günü İdlib yakınlarındaki bazı bölgelerdeki direnişçi gruplar da Türkiye’nin desteklediği ana muhalif grup Suriye Ulusal Ordusu’na katılacaklarını açıkladı. Bunun bölgede Türkiye’nin elini daha da güçlendireceği yorumları yapılıyor.
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