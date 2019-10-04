Suriyeli Muhalif Gruplardan Türkiye’ye Destek Sözü

Suriye’de Türkiye’nin destek verdiği silahlı muhalif gruplar Ankara’nın olası Suriye operasyonuna destek vereceklerini açıkladı.

Ankara ve Washington, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge oluşturmak konusunda anlaşmışlardı ancak Türkiye, Amerika’yı bu konuda ağır hareket etmekle suçluyor. Öte yandan söz konusu alanın derinliği ve kimin kontrolunda olacağı konusunda da belirsizlik söz konusu.

Türkiye söz konusu güvenli bölgenin 30 km derinliğinde olmasını istiyor ve gerekirse bunu sağlamak için kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada bu konuda adım atılmaması nedeniyle Türkiye’nin tek başına hareket etmekten başka seçeneğinin kalmadığını söylemişti.

Washington’un IŞİD’le mücadele kapsamında YPG’ye verdiği destek Ankara’da ciddi rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Türkiye, YPG’yi ABD’nin de terör listesinde olan PKK’nın uzantısı olarak görüyor. Amerika, PKK’yı terör örgütü olarak tanımasına karşın YPG’yle IŞİD’e karşı ortaklığını sürdürüyor.