HABER

Suriyeli muhalif Kürtlerden YPG/PKK'nin ihlallerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Suriye Kürt Ulusal Konseyi, Suriye'nin Kamışlı kentinde bir kültürel etkinliği yasaklayan terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Kamışlı kentinde bir yerel meclisin kültürel etkinliğini yasaklamasına ve örgütün baskıcı uygulamalarına tepki gösterdi.

Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi ENKS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde önceki gün bir kültürel etkinlik düzenleyen Korniş semti yerel meclisi Başkanı Kadri Can'ı bir müddet alıkoydu ve etkinliği engelledi.

Açıklamada, terör örgütünün, işgal ettiği bölgelerde sivillere siyasi ve kültürel alanlarda baskı uyguladığı vurgulandı.

YPG/PKK'nın etkinliği yasaklaması ve yerel meclis başkanını alıkoymasının kınandığı açıklamada, "PYD'nin bu uygulaması, 'siyasi etkinliklere dokunulmayacak' iddialarının yalan olduğunun ispatıdır. Ayrıca bu uygulama 'bize gelin ofislerinizi açın' çağrısında bulunanların ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri yer aldı.

- YPG/PKK ve ENKS arasındaki sorun

Terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış ve kapılarına kilit vurmuştu.

İngiltere ve Fransa, geçen aylarda YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirmiş ancak kendi arasında uzlaşıya varamamıştı. Fransa'nın girişiminin sonuç vermemesi üzerine geçen ay sonu İngiltere de devreye girmişti.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşmaTürkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma
Afgan mültecilere Büyükşehir şefkatiAfgan mültecilere Büyükşehir şefkati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ENKS YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

25. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru dönemi başladı: Başvuru şartları nedir?

25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.