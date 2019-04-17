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Suriyeli muhalif liderden bağımsızlık günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Suriye'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 73'üncü yıl dönümünde milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir yanında mülteci konumuna düşmüş durumda" - "Eksik özgürlük, özgürlük değildir. Esed rejiminin sona ermesi gerekiyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 73. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak Beşşar Esed rejiminin sona ermesi gerektiğini bildirdi.

SMDK Başkanı Mustafa, Suriye'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 73. yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kurtuluşun 73. yıl dönümünde milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir yanında mülteci konumuna düşmüş durumda. Yüz binlerce Suriyeli hapishanelerde tutuklu. Şehit vermeye devam ediyoruz. Eksik özgürlük, özgürlük değildir. Esed rejiminin sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye Arap Cumhuriyeti, 17 Nisan 1946'da Fransız işgaline son vererek bağımsızlığını ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Mustafa bağımsızlık günü SMDK Suriye

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