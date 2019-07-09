Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu askeri müzakere heyetinin eski sözcüsü Üsame Ebu Zeyd, İstanbul'daki Suriye Başkonsolosluğu'nda saldırıya uğradı.

Suriyeli muhalif Ebu Zeyd, başkonsolosluk binasının önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah işlemleri için gittiği Başakşehir ilçesinin kendisini Suriye Başkonsolosluğu'na yönlendirdiğini söyledi.

Başkonsolosluktan 300 dolar karşılığında randevu alabildiğini ifade eden Ebu Zeyd, memurun kolunda "Suriye devrimini" simgeleyen bilekliği gördüğünü ve onu çıkarmadan işlem yapmayacağını söylediğini belirtti.

Ebu Zeyd, daha sonra ağır hakaretlere uğradığını dile getirerek, "Kapıyı sertçe yüzüme kapattılar. Onlara 'Burası Türkiye. Burası muhabbarat birimi değil.' dedim. Üstüme yürüdüler. Darp etmeye çalıştılar. Güvenlik çağırdılar. Beni binadan uzaklaştırdılar." diye konuştu.

Söz konusu memurlara dava açacağını söyleyen Ebu Zeyd, "Türkiye, rejim ile ilişkileri kötü olsa da Suriye halkına hizmet sunmaları için bu konsolosluğu kapatmadı. Buraya gelen Suriyeliler konsolosluk çalışanlarınca hakarete uğruyorlar." ifadelerini kullandı.