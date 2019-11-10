Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesi ilk tur toplantılarına temkinli yaklaşıyor

"Anayasa Komitesinin ilk tur toplantılarındaki müzakerelerin sonuçları bence kabul edilebilir düzeydedir ama çalışmalarımıza devam etmeliyiz." diyen Hariri, bir sonraki turdaki gelişmelere odaklandıkları mesajını verdi.

Hariri, ilk tur toplantılarının Suriyeli taraflar arasında yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "İyimser olmak zorundayız. Bence, 10 gün süren iki taraf arasındaki doğrudan tartışmalar ve müzakerelerle Komiteye sunularak anayasanın içeriğinin tartışıldığı belgeler, olumlu işaretler olabilir." ifadesini kullandı.

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, İsviçre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk tur sonuçlarının kendileri açısından "kabul edilebilir" olduğunu ancak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Hariri, ülkesinde "kapsamlı siyasi sonuca ulaşmak" için öncelikle başta rejimin, Suriyeli tarafların bunu istemesine ve uluslararası desteğe gereksinim duyulduğunun altını çizdi.

Komite toplantılarını "hayati" olarak niteleyen Hariri, bu dönemde başka bir ülkenin veya tarafın Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına müdahale etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Hariri, rejime destek veren başta Rusya olmak üzere uluslararası toplumu, Komite toplantılarına hem şimdi hem de gelecekte "ciddi" destek vermeye davet etti.

- "İyi niyet ve olumlu bir yaklaşım vardı"

Komite toplantılarında muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Bahra ise "İlk tur toplantıları bence olumlu geçti fakat daha tartışılacak çok konu var. Başlangıç olarak, iyi niyet ve olumlu bir yaklaşım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların 25 Kasım'da tekrar bir araya geleceğini anımsatan Bahra, Cenevre'deki ikinci tur toplantılarının bir hafta süreceği, Komite toplantılarının üçüncü turunun da aralıkta yapılacağı bilgisini paylaştı.