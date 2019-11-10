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Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesi ilk tur toplantılarına temkinli yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:30 | Son Güncelleme

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır el-Hariri: - "İyimser olmak zorundayız. Anayasa Komitesinin ilk tur toplantılarındaki müzakerelerin sonuçları bence kabul edilebilir düzeydedir ama çalışmalarımıza devam etmeliyiz" - Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra: - "İlk tur toplantıları bence olumlu geçti fakat daha tartışılacak çok konu var. Başlangıç olarak iyi niyet ve olumlu bir yaklaşım vardı"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, İsviçre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk tur sonuçlarının kendileri açısından "kabul edilebilir" olduğunu ancak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

MYK Başkanı Hariri ve Suriye Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hariri, ilk tur toplantılarının Suriyeli taraflar arasında yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "İyimser olmak zorundayız. Bence, 10 gün süren iki taraf arasındaki doğrudan tartışmalar ve müzakerelerle Komiteye sunularak anayasanın içeriğinin tartışıldığı belgeler, olumlu işaretler olabilir." ifadesini kullandı.

"Anayasa Komitesinin ilk tur toplantılarındaki müzakerelerin sonuçları bence kabul edilebilir düzeydedir ama çalışmalarımıza devam etmeliyiz." diyen Hariri, bir sonraki turdaki gelişmelere odaklandıkları mesajını verdi.

Hariri, ülkesinde "kapsamlı siyasi sonuca ulaşmak" için öncelikle başta rejimin, Suriyeli tarafların bunu istemesine ve uluslararası desteğe gereksinim duyulduğunun altını çizdi.

Komite toplantılarını "hayati" olarak niteleyen Hariri, bu dönemde başka bir ülkenin veya tarafın Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına müdahale etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Hariri, rejime destek veren başta Rusya olmak üzere uluslararası toplumu, Komite toplantılarına hem şimdi hem de gelecekte "ciddi" destek vermeye davet etti.

- "İyi niyet ve olumlu bir yaklaşım vardı"

Komite toplantılarında muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Bahra ise "İlk tur toplantıları bence olumlu geçti fakat daha tartışılacak çok konu var. Başlangıç olarak, iyi niyet ve olumlu bir yaklaşım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların 25 Kasım'da tekrar bir araya geleceğini anımsatan Bahra, Cenevre'deki ikinci tur toplantılarının bir hafta süreceği, Komite toplantılarının üçüncü turunun da aralıkta yapılacağı bilgisini paylaştı.

Bahra, ilk turda muhaliflerin dışındaki Komite üyelerinin de genel anlamda olumlu hareket ettiğini sözlerine ekledi.

- İlk tur toplantıları yoğun geçti

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, toplantıların ardından cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli gerçekleşmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım Cuma günü sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'şer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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