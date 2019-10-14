Suriyeli muhalifler Anayasa Yazım Komitesi üyelerini belirledi

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Anayasa Yazım Komitesinin 15 temsilcisi ve başkanını belirledi.

MYK'dan yapılan yazılı açıklamada, MYK Başkanı Nasır el-Hariri'nin toplam 150 üyesi bulunan Anayasa Komitesi içinde yer alan muhaliflerin 50 üyesiyle bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu toplantıda Anayasa Yazım Komitesi Eş Başkanlığına Hadi el-Bahra'nın seçildiği kaydedildi.

Toplam 45 üyesi bulunan Anayasa Yazım Komitesinde MYK'ya ayrılan 15 sandalye için seçilen isimlerin Bahra'nın da katılımıyla belirlendiği bilgisi verildi.

Toplantıda, MYK Başkanı Hariri'nin anayasa çalışmalarına ilişkin Esed rejiminin temsilcileriyle gerçekleştirilen çalışma toplantılarında ulaşılan son noktalara ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

Hariri'nin ayrıca Bahra ve Anayasa Yazım Komitesi üyelerine "ekip ruhuyla çalışma, vatanı ve halkın beklentilerini diğer her şeyin üstünde tutma ve tam sorumluluk anlayışıyla çalışma tavsiyesinde" bulunduğu kaydedildi.

Anayasa Komitesinin 50 üyesi ve danışmanlardan oluşan bir ekibin Anayasa Yazım Komitesinin muhaliflerden oluşan 15 üyesine çalışmalarında destek olacağı ifade edildi.