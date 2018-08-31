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Suriyeli Muhalifler Olası İdlib Operasyonuna Köprüleri Havaya Uçurarak Hazırlanıyor

31.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Binlerce rejim askeri ve müttefik silahlı gruplar İdlib çevresinde toplanırken, Türkiye destekli grupların köprüleri havaya uçurduğu hendek kazıp siper oluşturduğu iddia edildi

Suriyeli Muhalifler Olası İdlib Operasyonuna Köprüleri Havaya Uçurarak Hazırlanıyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki silahlı muhalif gruplar, hükümetin beklenen operasyonu öncesinde, kendi ellerinde tuttukları bölgelerle hükümetin kontrolündeki bölgeleri birbirine bağlayan köprüleri havaya uçurdu.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdurrahman, isyancıların bölgede ordu birliklerinin hareketliliğini tespit etmelerinin ardından İdlib’in güneyindeki el-Ghab bölgesinde patlamaların olduğunu bildirdi.

Abdurrahman, bölgede iki köprünün kaldığını ve bu köprülerin hükümet güçlerince isyancıların elindeki kesimlere girmek için kullanılabileceğini söyledi.

İdlib bölgesinin çoğunluğu ve bitişiğindeki Hama bölgesinin belirli kesimleri bir dizi silahlı grubun kontrolu altında bulunuyor. Bu grupların bazılarına Türkiye destek verirken, bazısı ise bağımsız İslamcı gruplar. Ancak bölgedeki en güçlü silahlı muhalif ittifaka El Kaide bağlantılı bir grup öncülük ediyor. Bu grup 3 milyon civarında kişinin yaşadığı bölgenin büyük çoğunluğunun kontrolunu elinde bulunduruyor.

Binlerce rejim askeri ve müttefik silahlı gruplar İdlib çevresinde toplanırken, Suriye’nin destekçisi Rusya kıyı şeridindeki üslerine saldırmakla suçladığı “teröristlerin” kökünü kazımak için askeri operasyonun gerekli olduğunu belirtiyor.

Suriye’deki bazı muhalif gruplara destek veren Türkiye’yse tam kapsamlı bir operasyonu önlemek için uğraşıyor. Ankara olası bir operasyonun yol açabileceği insani ve güvenlik krizinden endişe ediyor.

BM yetkilileri, olası bir operasyonun, zaten ülkenin diğer bölgelerinden 2 milyon civarında kişinin sığındığı bölgede 800 bine kadar kişiyi daha yerinden edebileceğini tahmin ediyor.

İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye destekli isyancıların köprüleri havaya uçururken, aynı zamanda hendek kazma, siper oluşturma ve pozisyonlarını sağlamlaştırma gibi hazırlıklar yaptığını iddia etti.

El Kaide bağlantılı yetkililer de yerel halkı silahlı muhalif grupları ellerinden gelen her şekilde destekleme çağrısında bulundu.

Bu arada İdlib ve Hama’daki farklı kentlerde binlerce kişi saldırı tehditlerine karşı protesto gösterisi düzenledi ve savaşmaya hazır oldukları mesajını verdi.

İdlib Suriye’de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son bölge konumunda bulunuyor.

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