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Suriyeli muhaliflerden ABD'nin Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırımlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK): "Rejimin Suriye halkına karşı başlattığı savaşın finansmanını kurutacak olan yasa, tutukluların serbest kalması için rejime karşı baskı unsuru olacaktır"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD Senatosunun dün, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımları öngören yasa tasarısını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, ABD'de Senatonun dün, Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yasa tasarısının "çok şey ifade ettiği" vurgulanarak, ABD Başkanı Donald Trump'un imzalamasıyla birlikte tasarının tamamlanacağı aktarıldı.

"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle rejime açık bir mesaj verileceği vurgulanan açıklamada, "Rejimin Suriye halkına karşı başlattığı savaşın finansmanını kurutacak olan yasa, tutukluların serbest kalması için rejime karşı baskı unsuru olacaktır." denildi.

Açıklamada, tasarının bir an evvel yasalaşması ve "ciddi" şekilde uygulanması da temenni edildi.

- Sezar Suriye Sivil Koruma Yasa Tasarısı

ABD Senatosu, dün kabul ettiği savunma bütçesiyle birlikte, Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, Suriye'deki çatışmalarla ilişkili kişi ve kuruluşlara ilave yaptırım ve mali kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Kabul edilen tasarıya göre, Suriye'deki rejime veya Suriye, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan veya onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

- "Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

Tasarının başlığında yer alan "Sezar" ifadesi, 2014'te Esed rejiminin, rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar ilk kez 2014'te Anadolu Ajansı tarafından yayımlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" SMDK Suryie

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