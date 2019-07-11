HABER

Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

SMDK, Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıyı kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek "Afrin ilçe merkezini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü yakıt tankerinin infilak ettirilmesi sonucu 11 sivil ölmüş, 45 sivil yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırılmasına rağmen ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde hala mevcudiyet gösteren terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Haliç Metro Köprüsü'nden atlayan kızı arkasından atlayan genç kurtardıHaliç Metro Köprüsü'nden atlayan kızı arkasından atlayan genç kurtardı
Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdiÇorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin SMDK Suriye

En Çok Okunan Haberler

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.