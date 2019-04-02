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Suriyeli muhaliflerden AK Parti'ye seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

ÖSO çatısı altındaki en büyük askeri grup Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi, AK Parti'nin yerel seçimdeki başarısını kutladı

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) en büyük askeri gruplarından Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi, AK Parti'yi Türkiye'deki yerel seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

İdlib'deki muhalif grupların çatısı Ulusal Özgürleştirme Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin yerel seçimdeki başarısı kutlandı.

Açıklamada, "Kardeş Türk halkını ve hükümetini, seçim yarışında ülkeye hizmet vermek için dürüst rekabet ruhunu sergiledikleri için tebrik ederiz. Seçimleri Türk halkının çoğunluğunun sevgisiyle kazanan AK Parti'deki kardeşlerimizi, halkın iradesine göstermiş oldukları saygı ve sorumluluktan dolayı kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

11 askeri grubun birleşerek oluşturduğu Ulusal Özgürleştirme Cephesi, 100 bin unsurla, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin kuzeyinde Esed rejimine karşı mücadele ediyor.

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