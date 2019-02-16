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Suriyeli muhaliflerden Esed rejiminin İdlib'e saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:20 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerden Esed rejiminin İdlib'e saldırılarına kınama

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıları kınadı.

SMDK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Han Şeyhun ilçesindeki sivil yerleşimlere dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılar kınandı.

Açıklamada, rejim güçlerinin sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürdüğü vurgulanarak, "Uluslararası toplumun, daha fazla katliamların yaşanmaması için harekete geçmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rejim ve İran destekli terörist gruplarının dün Han Şeyhun'a yoğun topçu ve roket saldırılarında 3'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 8 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 57 sivil hayatını kaybetti, 230'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib SMDK

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