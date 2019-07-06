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Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

SMDK, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması için çağrıda bulundu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarının son bulması, sivillerin korunması ve siyasi çözümün hayata geçirilmesi istendi.

Sahada ilerleme kaydedemeyen rejim güçlerinin sivil yerleşimleri hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Rejim, savaş suçları işleyerek anlaşmaları ihlal ediyor, siyasi çözümden kaçıyor. Bu katliamları seyreden uluslararası toplumun tutumunda ise değişen bir şey yok." ifadeleri kullanıldı.

Askeri muhaliflerin rejimin ilerleme girişimlerine karşı mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum, bu durum karşısında sessiz kalmamalı, saldırıların bir an önce son bulması ve barışın sağlanması için üzerine düşeni yerine getirmelidir." çağrısında bulunuldu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Esed İdlib İdlib gerginliği azaltma bölgesi SMDK

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