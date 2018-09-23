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Suriyeli muhaliflerden İdlib mutabakatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

İdlib'deki en büyük askeri grup Ulusal Özgürleştirme Cephesi, mutabakatı desteklediklerini açıkladı

İDLİB (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu en büyük askeri grup Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını desteklediklerini açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, İdlib mutabakatını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaşı engellediği için teşekkür ederiz. Soçi görüşmelerinde edinilen kazanımlarla Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi çalışmaları bir başarı niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.

Halkın, mutabakat sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Cuma günü yapılan halk gösterileri mutabakat sonuçlarını destekler nitelikteydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Esed rejiminin düşmesi hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden silahımızı bırakmayacağız. Türkiye ile iş birliğimiz devam edecek. Rusya, İran ve Esed rejiminin gaddarca saldırılarına karşı teyakkuzda kalacağız." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de, Rusya'nın Soçi kentinde, "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakatı" imzalamıştı.

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Soçi Ulusal Özgürleştirme Cephesi yazılı açıklama

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