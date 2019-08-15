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Suriyeli Muhaliflerden İdlib’de Rejime Karşı Operasyon İçin Sevkiyat 

15.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim karşıtlarının son kalesi konumunda olan ve rejimin bir süre önce operasyon başlattığı İdlib’de Türkiye destekli muhalif gruplar, Beşar Esat’ın Rusya destekli operasyonuna karşı cepheye sevkiyat yapacaklarını açıkladı

Suriyeli Muhaliflerden İdlib’de Rejime Karşı Operasyon İçin Sevkiyat 

Suriye’de rejim karşıtlarının son kalesi konumunda olan ve rejimin bir süre önce operasyon başlattığı İdlib’de Türkiye destekli muhalif gruplar, Beşar Esat’ın Rusya destekli operasyonuna karşı cepheye sevkiyat yapacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu geçen hafta İdlib’de daha önce kimyasal silahlı saldırının düzenlendiği Han Şeyhun kasabasına kadar ilerlemişti. Esat rejimine bağlı birliklerin bu bölgeye ilerlemiş olması İdlib’in güney cepheden çevrelenmesi açısından önem taşıyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre muhalifler Sukeyik köyünde karşı operasyon başlattı. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye’de Türkiye’nin desteklediği Ulusal Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı muhalif gruplar, rejimin Rusya destekli operasyonuna karşı koymak amacıyla güçlerini birleştirdi. Ulusal Ordu sözcüsü grubun cephe hattına daha fazla sayıda savaşçı göndereceğini söyledi.

Ulusal Ordu normal koşullarda İdlib bölgesinde faaliyet gösterse de grubun en güçlü olduğu yerler Türkiye sınırının Halep’e yakın kesimleri. İdlib’de varlık gösteren en güçlü grupsa radikal örgüt Hayat Tahrir El Şam.

"Rejim güçlerine karşı ilerleme sağladık"

Suriye’de muhalif gruplardan olan Ceyş-ül İzza’nın komutanı Albay Mustafa Bakır haber ajansı Reuters’a, muhalif güçlerin İdlib’in doğusunda rejim güçleri karşısında ilerleme sağladığını söyledi.

Çarşamba günü rejim karşıtı gruplar Han Şehun yakınlarında Suriye ordusuna ait Sukhoi 22 model savaş uçağını düşürmüştü.

Suriye’de sekiz yıldır devam eden iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, savaştan önce nüfusu 22 milyon olan Suriye’de 6 milyon kişi mülteci konumuna düştü.

Rusya 2015 yılında savaşa Suriye rejimi yanında girdiğinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ülkenin çoğu bölgesinde kontrolu yeniden ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları Suriye’nin kuzey batısında yeni bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yüzbinlerce kişi rejimin İdlib’de operasyon başlatmasından bu yana evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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