Suriyeli Muhaliflerden İdlib’de Rejime Karşı Operasyon İçin Sevkiyat 

Suriye’de rejim karşıtlarının son kalesi konumunda olan ve rejimin bir süre önce operasyon başlattığı İdlib’de Türkiye destekli muhalif gruplar, Beşar Esat’ın Rusya destekli operasyonuna karşı cepheye sevkiyat yapacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu geçen hafta İdlib’de daha önce kimyasal silahlı saldırının düzenlendiği Han Şeyhun kasabasına kadar ilerlemişti. Esat rejimine bağlı birliklerin bu bölgeye ilerlemiş olması İdlib’in güney cepheden çevrelenmesi açısından önem taşıyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre muhalifler Sukeyik köyünde karşı operasyon başlattı. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye’de Türkiye’nin desteklediği Ulusal Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı muhalif gruplar, rejimin Rusya destekli operasyonuna karşı koymak amacıyla güçlerini birleştirdi. Ulusal Ordu sözcüsü grubun cephe hattına daha fazla sayıda savaşçı göndereceğini söyledi.

Ulusal Ordu normal koşullarda İdlib bölgesinde faaliyet gösterse de grubun en güçlü olduğu yerler Türkiye sınırının Halep’e yakın kesimleri. İdlib’de varlık gösteren en güçlü grupsa radikal örgüt Hayat Tahrir El Şam.