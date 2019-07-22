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Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki saldırılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu: - "Son saatlerde Hama ve İdlib'deki saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor" - "Ölenler arasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve sağlık çalışanları da var. Sivillerin öldürülmesi Rusya ve rejimin başlattığı askeri operasyonun ana hedefidir"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği saldırılara tepki göstererek saldırıların son bulması çağrısı yaptı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib ve Hama illerindeki bölgelere yeniden yoğunlaştırdığı saldırılarda son günlerde onlarca sivilin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci Rus uçakları sabah saatlerinde Marratinnuman'daki bir pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Son saatlerde Hama ve İdlib'deki saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor. Ölenler arasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve sağlık çalışanları da var. Şehit olan bu insanların isimleri, aileleri ve arkadaşları vardı. Sivillerin öldürülmesi Rusya ve rejimin başlattığı askeri operasyonun ana hedefidir." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, rejim ve destekçilerinin saldırılarını durdurmaya gücü olduğu altı çizilen açıklamada, saldırıların son bulması çağrısı yenilendi.

Rus savaş uçaklarının sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Marratinnuman ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 25 sivil hayatını kaybetmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hama İdlib marratinnuman saldırı SMDK Suriye

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