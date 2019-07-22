Suriyeli muhaliflerden İdlib'deki saldırılara tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği saldırılara tepki göstererek saldırıların son bulması çağrısı yaptı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib ve Hama illerindeki bölgelere yeniden yoğunlaştırdığı saldırılarda son günlerde onlarca sivilin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci Rus uçakları sabah saatlerinde Marratinnuman'daki bir pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Son saatlerde Hama ve İdlib'deki saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor. Ölenler arasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve sağlık çalışanları da var. Şehit olan bu insanların isimleri, aileleri ve arkadaşları vardı. Sivillerin öldürülmesi Rusya ve rejimin başlattığı askeri operasyonun ana hedefidir." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, rejim ve destekçilerinin saldırılarını durdurmaya gücü olduğu altı çizilen açıklamada, saldırıların son bulması çağrısı yenilendi.