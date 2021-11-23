Suriyeli Muhaliflerden Interpol’e Çağrı

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin 10 yıl aradan sonra yeniden Uluslararası Polis Teşkilatı’na (Interpol) üye olarak kabul edilmesi, Beşar Esat’ın başkanlığına karşı çıkan Suriyeli muhalifler tarafından İstanbul Beşiktaş’ta protesto edildi.

Suriyeli muhaliflerin bu protesto gösterisi için bugün sokağa çıkmasının nedeni İstanbul’da başlayan Interpol Genel Kurulu’ydu. Cuma gününe kadar devam edecek genel kurulda Interpol’un üst düzey yönetimi ve yeni başkanı seçilecek.

Bu gösteriyle uluslararası camianın dikkatini çekmek isteyen Suriyeli muhalifler, Interpol’ün Esat rejimini üyeliğe yeniden kabul emesiyle yurtdışında bulunan muhaliflerin tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Suriyeli muhalif Heysem Mahli, “Interpol, bir ay önce Şam’daki ofisi tekrar açtı. Bir katil, böyle saygın bir kuruluşun üyeliğine tekrar nasıl kabul edilir? Biz bu duruma tepki veriyoruz ve gündemde tutmak istiyoruz. Interpol’ün çalışma sistemini herkes biliyor. On yaşındaki çocukların bile hapse atıldığı bir rejim tarafından gönderilecek isim listelerini düşünebiliyor musunuz? Yurt dışında muhalif olan Suriye vatandaşlarının tekrar Suriye’ye geri getirilmesi yolunun açılması çok çelişkili bir durum” diye konuştu.

Suriye Ulusal Koalisyonu Siyasi Kurul Üyesi Nazir Hakim, İstanbul’da devam eden İnterpol toplantısındaki üyelere Suriye’nin Interpol üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulundu: “Üyelerden, Suriye rejiminin Interpol üyeliğinin askıya alınmasını talep ediyoruz. Şu anda hemen hemen bütün dünyada insan hakları mahkemelerinde Suriye rejimi aleyhine açılan davalar var. Bu davalar gerçek, her şey apaçık ortada. Buna rağmen gözleri kapalı olanlar varsa gözlerini açsın ve bu konuyu tekrar gözden geçirsin. Bu üyelik konusu gerçekten çok tehlikeli bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Protestoya katılanlardan Firas Abdul Hassan, “Uluslararası camia eğer bu suçluları kabul ederse, onlara insanları öldürmeleri için izin belgesi vermiş olur. Katillere yardım etmeyi durdurun çağrısı yapmak için buradayız” dedi.

