Suriyeli muhaliflerden kimyasal silah uyarısı

İDLİB (AA) - Suriye'deki muhalifler, Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da bulunan askeri merkezlerinden Hama kırsalına kimyasal madde transfer ettiğini duyurdu.

Suriyeli muhalif gruplardan Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejimine bağlı Şam'daki askeri birliklerden, ülkenin orta kesimlerindeki Hama iline yaklaşık 10 tır kimyasal madde taşındığını iddia etti.

Cephenin Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da yer alan Esed rejimine bağlı birliklerden Hama kırsalına doğru kimyasal madde sevk edildiğini öne sürdü.

Mustafa, "Bölgedeki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre Esed rejimi, başkent Şam'daki 155. Alay'dan Hama'nın Selemiyye bölgesine 10 tır kimyasal madde götürdü. Kimyasal maddeler daha sonra Hama kırsalındaki dağlarda dört farklı depoya taşındı." dedi.

Mustafa, Rus haber ajansı Sputnik'in muhalifler ve sivil savunma ekiplerinin İdlib'e kimyasal madde taşıdığını iddia eden haberini de yalanlayarak "Suriye'de kimyasal silahı elinde bulunduran tek taraf Esed rejimidir. Suriyeli muhaliflerin elinde önce de şimdi de kimyasal silah bulunmamakta. Rejim daha önce Doğu Guta'da ve Han Şeyhun'daki gibi kimyasal bir saldırıya zemin hazırlıyor." şeklinde konuştu.

