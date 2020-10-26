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Suriyeli Muhaliflerden Rusya’ya Hava Saldırısı Suçlaması

26.10.2020 22:04 | Son Güncelleme

Reuters’a konuşan muhalif kaynağa göre Feylak El Şam adlı silahlı grubun kaldığı kampın Türkiye sınırına yakın kısmına düzenlenen saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti

Suriyeli Muhaliflerden Rusya’ya Hava Saldırısı Suçlaması

Reuters haber ajansı, Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye tarafından desteklenen muhaliflerin kontrolü altındaki bir mülteci kampının hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi. Reuters’ın Suriyeli muhalif bir kaynağa ve merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre saldırıyı Rusya’nın yaptığından şüpheleniliyor.

Reuters’a konuşan muhalif kaynağa göre Feylak El Şam adlı silahlı grubun kaldığı kampın Türkiye sınırına yakın kısmına düzenlenen saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı, çok sayıda kişi de kayıp.

Rusya iddia hakkında yorum yapmadı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısının 78 olduğunu öne sürdü.

Suriye’de 2011’de Beşar Esat’a karşı başlayan ayaklanmada hükümet güçleri Rusya’nın havadan verdiği destekle muhalifleri küçük bir toprak parçasında sıkıştırmıştı.

Ankara bu yıl bölgeye asker yollayarak Suriye rejiminin ilerlemesini durdurmaya ve İdlib bölgesinden Türkiye’ye yeni bir göçmen akını olmasını önlemeye çalıştı.

Saldırının Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki İdlib vilayetinin Kafr Takharim kasabasında bir kampta meydana geldiği belirtildi.

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