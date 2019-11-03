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Suriyeli muhaliflerden Tel Abyad'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde dün düzenlenen ve 13 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Tel Abyad'da 13 sivilin hayatının kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Teröristlerin sivilleri hedef alarak amaçlarına ulaşamayacakları ifade edilen açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörle mücadelede kararlılığı vurgulandı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerinde dün bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil yaralanmıştı.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kınama SMDK Tel Abyad

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