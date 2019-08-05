Suriyeli Muhaliflerden Türkiye’nin Olası Operasyonuna Destek 

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ise Türkiye’den gelen tehditlere tepki gösterdi, Batı ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada “Tüm etnik ve dini unsurlarımızla tek vücut olarak duruyoruz. Güvenlik ve istikrarın savunulması için mümkün olan her şekilde direneceğiz” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’nin Suriye halkı içindeki çeşitli gruplar arasındaki bütünlüğü bozmaya çalıştığı iddia edildi.

Suriyeli muhalif grubun sözcüsü Türkiye’nin bölgeye olası operasyonu konusunda tarih vermedi ancak bir başka muhalif kaynak hazırlıkların yapıldığını, hem Suriye hem de Türkiye topraklarından başlaması beklenen operasyonda Türk ordusunun sınır hattındaki hazırlığının hız kazandığını belirtti.

Washington ile Ankara arasında Suriye’de güvenli bölge konusunda görüşmelerin sürdüğü ve Suriye’nin kuzeydoğusuna Türkiye’nin olası operasyon düzenleme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde Suriyeli muhaliflerden “Operasyona katılmaya hazırız” mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri’nin doğusunda YPG kontrolundaki bölgeye operasyon düzenleyeceğini ve bu planı hem ABD hem de Rusya ile paylaştıklarını belirtmişti.

Türkiye daha önce de Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyeceği konusunda uyarıda bulunmuş ancak Suriye’de ABD ile YPG’den temizlenecek bir güvenli bölge oluşturulması konusunda görüşmelerin başlamasıyla operasyonu askıya almıştı.

Washington’un karşı çıkması sebebiyle aylardır askıya alınan olası operasyonla YPG güçlerinin Rakka ve Haseke’deki sınır kasabalarından çıkarılması amaçlanıyor.

Çatışmalar sırasında bu bölgelerden kaçan yüzbinlerce mülteci ya Türkiye’de ya da Suriye’de muhaliflerin kontrolundaki kuzeybatıda.

Suriye’deki aşiret liderleri ve insan hakları örgütleri YPG’yi Araplar’ın evlerine dönmelerini engellediğini savunuyor. Suriye Demokratik Güçleri ise Araplar’a ait evlerin yıkıldığı ya da evlere el konulduğu iddialarını yalanlıyor.