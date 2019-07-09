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Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Suriye'deki askeri muhalif gruplar ve rejim karşıtı silahlı gruplar İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine operasyon başlattı

İDLİB (AA) - Suriye'deki askeri muhalif gruplar ve rejim karşıtı askeri gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesinde Esed rejiminin ele geçirdiği stratejik noktaları geri almak için operasyon başlattı.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askeri öldürüldü.

Stratejik Burç el Zahiye Tepesi ile 15 küçük tepe ve rejim mevzisinin ele geçirildiği operasyonda rejime ait iki tank imha edildi.

Operasyonun ardından rejim birlikleri, Türkmendağı'na topçu saldırısı başlattı.

Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Lazkiye ilinin kırsalındaki Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

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operasyon Suriye Türkmendağı

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