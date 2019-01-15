Suriyeli Muhammed cinayetinde Senegalli saat satıcısı dinlenecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Alican Kart'ın (20) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın tanıklarından Senegalli saat satıcısının bir sonraki celsede dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammet, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Sabah Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Alican Kart hakkında; 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ'

Önceki duruşmalarda cinayeti, "Arkadaşım, 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi, bıçakladım" şeklinde verdiği ifade ile cinayeti itiraf eden tutuklu sanık Alican Kart'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olayın görgü tanıklarından Senegalli saatçinin gelecek celsede dinlenmesini talebi ile İl Göç İdaresi'ne yazı yazılmasını isteyip, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

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