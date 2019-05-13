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Suriyeli Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP''in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Muhammet Ramdun'un (18) cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Suriyeli Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP''in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Muhammet Ramdun'un (18) cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.
Nizip Konteyner Kent'te kalan Suriye uyruklu Muhammed Ramdun, dün arkadaşlarıyla Belkıs Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi. Ramdun'un suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışmasının ardından Ramdun'un nehirde cesedine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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Suriyeli Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildiSuriyeli Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi

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