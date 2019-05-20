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Suriyeli Muhammet, fakülte birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle üniversiteyi yarıda bırakıp Türkiye'ye yerleşen Muhammet Yaser Yağan (23), Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü’nü kazandı.

Suriyeli Muhammet, fakülte birincisi oldu

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- SURİYE'deki iç savaş nedeniyle üniversiteyi yarıda bırakıp Türkiye'ye yerleşen Muhammet Yaser Yağan (23), Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü’nü kazandı. Ülkesindeki savaştan kaçan ve yaşam mücadelesi veren Yağan, bu yıl bölümü birincilikle bitirerek önemli bir başarıya imza attı.
Suriye'de 2014 yılında Humus Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nü kazanan Muhammet Yaser Yağan, ülkesindeki iç savaş nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye yerleşti. Okuma azminin peşinden koşan Yağan, bu süreçte girdiği üniversite sınavında TÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü'nü kazandı. Mühendislik eğitiminde büyük başarı gösteren Yağan hem bölüm hem de fakülte birincisi oldu.
TÜ Mühendislik Fakültesi'nin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde diplomasını ve başarı belgesini alan Yağan, mutluluğunu arkadaşları ve hocalarıyla paylaştı. Törende öğrenciler adına bir de konuşma yapan Yağan, başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Suriye ve Türkiye'deki eğitim sürecini anlatan Yağan, "Savaş 2011 yılında başlamıştı. İlerleyen yıllarda kendi mahallemizi, yaşadığımız bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. 2014 yılında orada üniversiteye girdim. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Savaştan dolayı yaşam şartları çok zordu. Okuduğumuz okulda savaştan dolayı her şey değişmişti. Sonra Türkiye'ye geldim ve öğrenimime devam ettim. Geçen yıl da annem geldi ve birlikte yaşıyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine minnettar olduğunu kaydeden Yağan, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine çok minnettarım ve borçluyum. Bu borcumu bir şekilde ödemem gerekiyor diye düşünüyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hiç yabancı olduğumu hissettirmediler" dedi.
Öte yandan gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 200 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

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