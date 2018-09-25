İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Operasyon Bölüm Başkanı Simona Gatti, "YanYana - Suriyeli Mülteci Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi"nin çok başarılı olduğunu belirterek, "Bunu geleceğe de aktarmamız gerekiyor. Her şeyden önce bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Ortaya önemli bir model koyuldu. AB için projenin sürdürülebilir olması gerçekten önemli." dedi.

Gatti, Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) tarafından yürütülen projenin değerlendirme toplantısında konuştu.

Projeden son derece heyecan duyduklarını dile getiren Gatti, "2015'ten beri geçici koruma altındaki sığınmacılarla alakalı Türkiye'nin verdiği destek bizi mutlu etmektedir. Derneğin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak da son derece faydalı oldu. 2013'ten beri gerek Suriyeliler gerekse de Türkiyeli grupları için geliştirdiğimiz çeşitli metotlarla toplum ruh sağlığına katkı sağlamayı amaçladı." diye konuştu.

Simona Gatti, YanYana - Suriyeli Mülteci Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi'nin çok başarılı olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: