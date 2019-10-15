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Suriyeli mülteciler Barış Pınarı Herakatı’na destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE’nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken Suriye’deki iç savaştan, terör olaylarından kaçarak İzmir’e sığınan mültecilerden Türk askerine destek geldi.

Umut KARAOYUN/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE’nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken Suriye’deki iç savaştan, terör olaylarından kaçarak İzmir’e sığınan mültecilerden Türk askerine destek geldi. Konak’ın Kubilay Mahallesi’nde yaşayan mülteciler, ülkelerinin terörden arındırılması halinde yuvalarına dönmek istediklerini söyledi.

DEAŞ, PKK, PYD gibi terör örgütlerinin üs olarak kullandığı ve uzun zamandır iç savaşın yaşandığı Suriye’de, yüzbinlerce mülteci, ölümden kaçarak Türkiye’ye sığındı. İzmir’in Konak ilçesindeki Basmane semti, savaştan kaçan mültecilere ev sahipliği yapıyor. Kimi yakınlarını, kimi çocuklarını, kimiyse eşini ülkelerindeki teröre kurban veren mülteciler, dillerini, kültürlerini bilmedikleri bu şehirde hayata tutunmak için direniyor. Yıkık dökük, tek göz odalı evlerde yaşamaya çalışan mülteciler, doğdukları toprakları özlediklerini, Barış Pınarı Harekatı sonrası ülkelerine dönerek burada yaşamak istediklerini söyledi. Harekatı desteklediklerini ifade eden mülteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mazlumlara ülkesinin kapılarını açtığını söyleyerek teşekkür etti. Konak’ın Kubilay Mahallesi’nde 6 çocuğu ile birlikte yaşayan Suriyeli mülteci Menel Bilel, 7 yıl önce İzmir’e geldiklerini belirterek, Barış Pınarı Harekatı için, "Türk askerinin Suriye’ye girmesinden dolayı mutlu olduk, çok sevindik. Biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Oraları daha iyi görmek istiyoruz. Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ülkesini özlediklerini anlatan Bilel, "İnşallah Suriye eskisinden daha güzel olacak. Bütün temennimiz ülkemizin eski haline dönmesi" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ TERÖRDEN TEMİZLENİRSE GERİ DÖNERİZ'

5 yıl önce Halep’ten İzmir’e gelen 12 çocuk annesi Hacer Ölcüme, "Ülkemizde savaş çıktı, biz de perişan olduk. Evimiz yıkıldı. Bir çocuğumu orada kaybettim. Ama Allah Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Allah onları muvaffak etsin. Bir an önce orayı terörden arındırsınlar, biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Erdoğan’a bir şey olmasın, benim ve çocuklarımın canı feda olsun" dedi. 9 çocuk babası Ali El Musa, Türk askerinin bölgeye girmesinden dolayı memnun olduklarını, güvenlik güçlerinin Suriye’yi temizleyeceklerini ve kendilerinin ülkelerine geri döneceklerini söyledi.

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