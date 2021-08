Suriyeli Mülteciler Irkçı Saldırılardan Tedirgin

Ankara’da Suriyeli göçmenlerin yaşadığı mahallenin öfkeli bir grup tarafından basılarak araç ve işyerlerine zarar verilmesi olayı, yaklaşık 700 bin Suriyeli’nin yaşadığı Gaziantep’teki mültecileri endişelendirdi.

VOA Türkçe’ye konuşan Suriyeli mülteciler, Ankara’da yaşanan acı olayın insanlar arasına fitne sokmaktan başka bir işe yaramadığına dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden oluşacak bir örgütlenme ile aynı olayların Gaziantep’te de yaşanmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla tedirgin olduklarını ifade etti.

“Savaşmaya değil, savaştan kaçtığımız için geldik’’

Suriye’nin Afrin bölgesinden 7 yıl önce Türkiye’ye gelen müzisyen Osama Dada, Gaziantep’in Yukarıbayır mahallesinde yaşıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Dada, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındıklarını ve burada da kendilerini bir savaş içerisinde bulmak istemediklerini ifade etti.

Dada sözlerinin devamında, “Kavga, tartışma, cinayetler dünyanın her yerinde, her kesim insan arasında yaşanır. Bunlar artık normal şeyler. Ama bir Suriyeli olumsuz bir olay gerçekleştirdiği zaman bunu bütün Suriyeliler’e mal etmek normal bir durum değildir. Biz Suriye’deki savaştan kaçtık, buraya savaşmaya gelmedik. Kimseyi vurmaya gelmedik. Temiz ve güzel bir hayat için buraya geldik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek kurmak için geldik. Biz Türkler ve Suriyeliler olarak kardeşçe yaşamak istiyoruz. Geçmiş yıllarda Antep’te de küçük çaplı benzer olay yaşanmıştı, o zamanlar da korkmuştuk, işe gitmemiştik, evlerimizden çıkmamıştık, herhangi bir kargaşa çıkmasın diye. Bu Ankara’daki olay da bizi tedirgin ediyor‘’ ifadelerini kullandı.

“Protez bacağımla orman yangınını söndürmek için Antalya’ya gittim’’

Yardım kuruluşunda gönüllü olan 26 yaşındaki Yusuf Alhaj, Halep bölgesinde 2016 yılında yaşanan çatışmalarda bacağını ve kolunu kaybettikten sonra Gaziantep’in Ünaldı mahallesine geldi.

Antalya’da geçen hafta orman yangınlarını söndürmek için protez bacağıyla mücadele ederken görüntülenen Yusuf Alhaj, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki olaylar bir Suriyeli olarak beni de çok üzdü. Bir Türk bir Suriyeli’yi vurduğu zaman bütün Türkler suçlu olmaz; aynı şekilde bir Suriyeli bir Türk’ü vurduğu zaman da bütün Suriyeliler suçlu olmaz. Her milletin içinde iyiler de var kötüler de var. Ben şahsen herhangi bir ırkçı saldırıya maruz kalmadım ama yine de yaşanan olaylardan dolayı tedirginim. Ankara’da yaşanan olayda insanlar sosyal medya üzerinden örgütlendi, sosyal medyadan gören buradaki insanlar da her an burada da toplanıp aynı benzer saldırılarda bulunabilir. Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da orman yangını başladığı zaman ben hemen gece yarısı bir araba kiralayarak yola çıktım. 2 bin TL araba ücreti ödedim ama hiç gözüme gelmedi, protez bacağımla yangını söndürmeye gittim. Çünkü yangın devam ederse hepimizi yakacak diye düşündüm. Sonuçta hepimiz kardeşiz ve birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor.’’

‘‘Olayları bilinçli olarak büyütüyorlar’’

Savaş sonrası Suriye’nin Halep bölgesinden gelen 23 yaşındaki Luey Delati de, “Ankara’daki olay küçük bir kıvılcım ama bir kesim insanlar bilinçli olarak bu ateşi büyütmeye çalışıyorlar. Arada fitne ve fesatlık yapıyorlar. Ankara’daki olay acı bir olay ama bir elin parmakları bir aynı değilken, bir Suriyeli’nin işlediği bir suçu bütün Suriyeliler’e nasıl yansıtırlar. Biz burada sonuç olarak misafiriz. Bir tek kişinin suçunun bedeli hepimizden sorulmamalı. Suriye’ye tekrar dönme konusunda şu anda bir şey diyemiyorum ama bu olaylar bizi korkutuyor’’ diye konuştu.

‘’Türk hükümeti hakkımızı savunmalı’’

Savaş sonrası ailesi ile Gaziantep’e gelen 15 yaşındaki Ömer Mahmud da, “Ankara’daki olaylar sanırım Türk halkı tarafından biraz abartılı anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında Suriyeli bir kaçtığı için genç polis tarafından öldürülmüştü. Ama Suriyeliler o zaman sokaklara dökülmedi ya da kimseye saldırmadı. Çünkü hükümetin hakkımızı savunacağını biliyoruz. Son zamanlarda yaşanan olayların ardından Suriyelilerde korku daha da arttı. Bu durumu Türk hükümetinin değerlendirmesi gerekiyor. Bize birileri bir şey yapacak diye korkuyoruz’’ şeklinde konuştu.