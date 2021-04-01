Suriyeli Mültecilerin Mücadelesi Bitmiyor

Suriye’de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu. Yıllardır çözülemeyen siyasi kriz yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan 5 milyondan fazla Suriyeli’nin büyük bir kısmı hala mülteci kamplarında yaşıyor.

Suriyeli mültecilere kapılarını açan komşu ülkelerden biri de Lübnan. 14 yaşındaki Udai ve ailesi, 2013’te savaşın yerle bir ettiği Rakka’dan kaçarak Lübnan’daki bir mülteci kampına sığınmış.

Para kazanmak ve ailesine yardım etmek için okulu bırakmak zorunda kalan Udai, Beka Vadisi’nde Umut İçin Eylem adlı bir

sivil toplum örgütünün düzenlediği müzik derslerine katılmaya başlamış. Uda haftada bir kez klarnet dersi alıyor.

Klarnet kursunun Lübnan’a geldiğinden beri aldığı tek eğitim olduğunu söyleyen Udai için müzik daha iyi bir hayata giden tek yol anlamına geliyor.

Suriye iç savaşı 10 yıl önce Mart ayında, Devlet Başkanı Beşar Esat’ı devirmek için başladı. Esat hala iktidarda ve iç savaş yüzünden ülkenin büyük bir kısmı yıkıma uğradı. Nüfusun yarısı evini terk etmek zorunda kaldı ve bir milyondan fazla Suriyeli Lübnan’a kaçtı. Udai gibi genç Suriyeliler okulu bırakıp çocuk yaşta çalışmaya başlamak zorunda kaldı.