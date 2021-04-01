Suriyeli Mültecilerin Mücadelesi Bitmiyor

Suriye’de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu. Yıllardır çözülemeyen siyasi kriz yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan 5 milyondan fazla Suriyeli’nin büyük bir kısmı hala mülteci kamplarında yaşıyor.
Suriyeli mültecilere kapılarını açan komşu ülkelerden biri de Lübnan. 14 yaşındaki Udai ve ailesi, 2013’te savaşın yerle bir ettiği Rakka’dan kaçarak Lübnan’daki bir mülteci kampına sığınmış.
Para kazanmak ve ailesine yardım etmek için okulu bırakmak zorunda kalan Udai, Beka Vadisi’nde Umut İçin Eylem adlı bir
sivil toplum örgütünün düzenlediği müzik derslerine katılmaya başlamış. Uda haftada bir kez klarnet dersi alıyor.
Klarnet kursunun Lübnan’a geldiğinden beri aldığı tek eğitim olduğunu söyleyen Udai için müzik daha iyi bir hayata giden tek yol anlamına geliyor.
Suriye iç savaşı 10 yıl önce Mart ayında, Devlet Başkanı Beşar Esat’ı devirmek için başladı. Esat hala iktidarda ve iç savaş yüzünden ülkenin büyük bir kısmı yıkıma uğradı. Nüfusun yarısı evini terk etmek zorunda kaldı ve bir milyondan fazla Suriyeli Lübnan’a kaçtı. Udai gibi genç Suriyeliler okulu bırakıp çocuk yaşta çalışmaya başlamak zorunda kaldı.
Udai, Lübnan’da günde sadece iki dolara tarlada çalışan 750-1000 civarı Suriyeli çocuktan biri. Corona salgınından önceyse, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yolda mendil satıyormuş.
Lübnan’daki ekonomik çöküşten en kötü etkilenenlerse Suriyeli mülteciler oldu. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre, her 10 Suriyeli’den dokuzu gıda sıkıntısı çekiyor ve yüzde 89’u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.
Udai’nin amcası Ali Abad, süt ve ekmek dahil herşeyin çok pahalı olduğunu söylüyor.
Ancak yine de Suriye’ye dönme imkanları yok. Sivil toplum yetkililerine göre Suriyeli mülteciler çıkmazda kalmış durumdalar.
Umut İçin Eylem örgütünün direktörü Basma Al Hüseyini, “Suriye’ye dönemezler çünkü ekonomik durum çok kötü. Ve hepsi yerle bir olmuş köylerden geliyor, yani dönecek evleri yok. Yetişkin erkek çocukları olan ailelerse, Suriye’ye dönerlerse çocukları orduya katılmama suçundan askeri mahkemeye çıkmak zorunda kalacağı için dönemiyor. Lübnan’da kalmak ideal bir durum olmayabilir ama geri dönmekten çok daha iyi bir seçenek” diyor.
Udai, yakın gelecekte Suriye’ye dönemeyeceğini biliyor. Müzik yeteğinin Lübnan’da daha iyi bir hayat yaşaması için kendisine bir fırsat kapısı açmasını umuyor. 14 yaşındaki Suriyeli genç klarnetiyle dünyayı gezmeyi hayal ediyor. Ancak şimdilik, para kazanmak ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğu için yeteğini geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için gereken emeğe çok az zaman ayırabiliyor.