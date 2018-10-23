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"Suriyeli mültecilerin sayısı 6 milyonu aşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

LEFKOŞA, (DHA)

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