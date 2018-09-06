‘Suriyeli Mültecilerin Sosyoekonomik Durumu Eğitimlerini Etkiliyor’

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 3 milyon 552 Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında, 611 bin 524 Suriyeli öğrenci eğitime erişim sağladı. Bu yılsa Suriyeli sığınmacılardan 976 bin 200 tanesi eğitim çağında olup, bunların kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Geçici Eğitim Merkezleri'ne (GEM) bağlı resmi okullara kaydedilmesi öngörülüyor.

Peki Milli Eğitim'e bağlı okullarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Okullar mülteci öğrenciler için yeterince hazır mı? Kapatılması gündemde olan Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) neden hala tercih ediliyor? Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MiReKoc) Göç ve Eğitim Sosyolojisi üzerine araştırmalar yapan Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çetin Çelik, bu konuyu Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

“Okula kayıt devam anlamına gelmiyor”