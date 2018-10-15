"Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Yolunda Türkiye'nin Tutumu"

Suriye mülteci krizinin uluslararası boyutta bir "dayanışma krizi" ile sonuçlandığını anlatan Kempe, "Mültecilerin büyük kalabalıklar halinde gelme olasılıkları Avrupa toplumunun bazı kesimlerinde yabancı düşmanlığını tetikledi. Bu popülist siyasi partiler tarafından kullanıldığından mülteci meselesi gitgide iç siyaset meselesi haline geldi. Ülkelerin sınırları tel örgülerle ve duvarlarla kapatmalarına neden oldu ve halihazırda Avrupa Birliği'nin geleceği ile ilgili devam tartışmaları daha da karmaşık bir hale getirdi." diye konuştu.

Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Arslan ise yaptığı değerlendirmede Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasında New York'ta tanıtımını yaptıkları bu raporun İstanbul gibi en çok göç alan şehirlerden birinde de tanıtmanın önemini vurguladı.

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6,3 milyon Suriyeli mülteci sayısının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasını oluşturduğunu söyleyen Özdemir ise "Neden biz şirket olarak bu konuya özel ilgi gösteriyoruz? Çünkü bu geçici bir durum veya kontrol edilebilen bir insani kriz değil. Bu durum Türkiye'ye, bölgeye hatta daha geniş bir perspektifte küresel düzene dönük uzun soluklu kalkınma sonuçları ortaya çıkartacak. Bugün Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, özellikle sınır bölgesindeki şehirlerde yerel kalkınmanın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Özellikle mültecilerle birebir ve yakından ilişki içinde olan belediyelerin imkanlarının ve görev alanlarının güçlendirilmesi önerilen raporda, belediye bütçeleri belirlenirken o belediye sınırları içerisinde yaşayan mülteci sayısının göz önünde bulundurulmasının önemine vurgu yapıldı.