"Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Yolunda Türkiye'nin Tutumu"

İSTANBUL (AA) - Atlantic Council tarafından hazırlanan Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporun tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısına Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Arslan katıldı.
Rapor, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ve Penn State Harrisburg Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Juliette Tolay tarafından sunuldu.
Suriye mülteci krizinin uluslararası boyutta bir "dayanışma krizi" ile sonuçlandığını anlatan Kempe, "Mültecilerin büyük kalabalıklar halinde gelme olasılıkları Avrupa toplumunun bazı kesimlerinde yabancı düşmanlığını tetikledi. Bu popülist siyasi partiler tarafından kullanıldığından mülteci meselesi gitgide iç siyaset meselesi haline geldi. Ülkelerin sınırları tel örgülerle ve duvarlarla kapatmalarına neden oldu ve halihazırda Avrupa Birliği'nin geleceği ile ilgili devam tartışmaları daha da karmaşık bir hale getirdi." diye konuştu.
Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Arslan ise yaptığı değerlendirmede Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasında New York'ta tanıtımını yaptıkları bu raporun İstanbul gibi en çok göç alan şehirlerden birinde de tanıtmanın önemini vurguladı.
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6,3 milyon Suriyeli mülteci sayısının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasını oluşturduğunu söyleyen Özdemir ise "Neden biz şirket olarak bu konuya özel ilgi gösteriyoruz? Çünkü bu geçici bir durum veya kontrol edilebilen bir insani kriz değil. Bu durum Türkiye'ye, bölgeye hatta daha geniş bir perspektifte küresel düzene dönük uzun soluklu kalkınma sonuçları ortaya çıkartacak. Bugün Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, özellikle sınır bölgesindeki şehirlerde yerel kalkınmanın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.
Özellikle mültecilerle birebir ve yakından ilişki içinde olan belediyelerin imkanlarının ve görev alanlarının güçlendirilmesi önerilen raporda, belediye bütçeleri belirlenirken o belediye sınırları içerisinde yaşayan mülteci sayısının göz önünde bulundurulmasının önemine vurgu yapıldı.
Suriyelilerin Türk toplumuna uyumlarını sağlamak için hem ulusal hem uluslararası ve yerel kurumlara, sivil toplum kuruluşlarıyla ve Suriyelilerle görüşüp fikir alışverişinde bulunması gerektiğini belirten raporda, Suriyeli öğrencilerin Türk okullarına alınmasının iyi bir ilk adım olduğu belirtilerek, daha fazla öğretmen eğitimi ve Suriyelileri kucaklayan bir müfredat hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.
Rapora göre Türkiye, 2011 yılından bu yana Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor. 2014 yılından bu yana ise Türkiye dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi. Bu mültecilerin büyük çoğunluğunu Suriye'den Türkiye'ye gelenler oluşturuyor. Türkiye'de kayıtlı olarak toplam 3,5 milyon Suriyeli mülteci bulunurken gerçek rakamın bunun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 18 yaş altındaki Suriyeli göçmen sayısı 1 milyon 660 bin kişi. Bu süreçte 350 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğarken 5-18 yaşlarında eğitim çağında 1 milyona yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de bulunuyor.
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