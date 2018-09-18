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Suriyeli öğrenciler balonla hediye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup Türk ve Suriyeli öğrenci, balona bağladıkları kitap, kalem ve mektupları Suriye'ye gönderdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup öğrenci, balona bağladıkları kalem, kitap ve mektupları Suriye'de yaşayan öğrencilere gönderdi.

Girne Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Özbek İlkokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli bir grup öğrenci, Suriye'de eğitim gören öğrenciler için farklı bir etkinlik yaptı.

Öğrenciler, okulun bahçesinde toplanarak çizgi film karakterlerinin bulunduğu balonlara kitap, kalem ve yazdıkları mektubu yapıştırarak Suriye'de eğitim gören öğrencilere gönderdi.

Suriyeli öğrenci Fatıma Nur Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla bugün çok mutlu olduklarını, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buradaki insanların çok yardımsever olduğunu belirtti.

Yazdığı mektubu okuyan Suriyeli öğrenci Hüseyin Osman ise şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim. Biz, ülkemizi, yaşanan savaştan dolayı tek ederek Türkiye'de yaşayan kardeşleriniziz. Bizler birkaç yıldır Türkiye'de yaşıyor ve eğitim görüyoruz. Burada okula başladık ve mutluyuz. Fakat sizlerin bu mutluluğu yaşayamadığınızı düşünüyor ve üzülüyoruz. Sizi unutmadığımızı belirtmek için kalem, kitap ve mektup gönderiyoruz. Sizin için Allah'a dua ediyoruz. "

Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin de "Bu etkinliği düzenlememizdeki tek amacımız, Suriye'deki akrabaları olan burada eğitim gören öğrencilerimize moral vermekti. Onlar mutlu oldu biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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