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Suriyeli öğrenciler Erbil'de gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ikamet eden Suriyeli öğrenciler, Arapça eğitim aldıkları okulların kapatılmasına tepki gösterdi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Suriyeli öğrenciler, Arapça eğitim aldıkları okulların kaynak kesintisi nedeniyle kapatılmasını protesto etti.

Erbil'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde toplanan Suriyeli öğrenciler ve onlara destek veren aileleri, Suriye'deki müfredata göre Arapça eğitim verilen Erbil ve Duhok'taki okulların kapatılmasına tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Suriyeli öğrenciler, IKBY'ye geldiklerinde kendileri için özel olarak açılan okulların BM'nin sağladığı fonu kesmesinin ardından bu öğretim yılında kapandığını söyledi.

Göstericiler arasında yer alan IKBY Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Saman Suviyli de düzenlediği basın toplantısında, mağdur olan öğrencilerin çoğunlukla Kürtçe eğitim veren devlet okullarına gitmeleri dışında başka bir alternatiflerinin olmadığını ifade etti.

BM, 2011 yılında IKBY'ye gelip eğitimlerine burada devam eden farklı sınıflardaki yaklaşık bin öğrenci için Duhok ve Erbil'de özel okullar açılmasına destek vermişti.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana IKBY'de yaklaşık 250 bin mülteci, çadır kamplarda ya da kendi imkânlarıyla kiraladıkları evlerde ikamet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak suriyeli öğrenciler

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