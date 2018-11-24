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Suriyeli öğrenciler ve aileleri Ata'nın huzuruna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşayan Suriyeli öğrenciler, aileleri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Suriyeli öğrenciler ve aileleri Ata'nın huzuruna çıktı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan Suriyeli öğrenciler, aileleri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayan 50 Suriyeli öğrenci ve aileleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'ya geldi. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik kapsamında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezen ve Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili bilgiler alan Suriyeli grup, daha sonra büyük bir heyecanla ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı. 2011'den sonra Türkiye'ye göç eden ve çeşitli Türk okullarında eğitim alan çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi hakkında okulda öğrendikleri bilgileri aileleriyle paylaştı.
Ziyaret sırasında bir Suriyeli öğrenci, "Bugün Başöğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmeye geldik. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için Başöğretmenimiz Atatürk'ü ve bütün öğretmenleri saygı ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu.

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