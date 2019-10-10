HABER

Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

 KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkeden öğrenciler, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri’nde yemek kültürlerini tanıttı.

Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkeden öğrenciler, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri’nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, ‘Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin’ yazılı pankart açarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri, bugün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, üniversitede eğitim gören 90 ülkeden öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'djamena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.
Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu standın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel ve beraberindekiler ile Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.
Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, "Birçok ülkelerin standı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar, hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk" dedi.
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Radvan (21), Türkiye’ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na desteklediklerini belirterek, "Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye’deki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekSuriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekSuriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekSuriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için duaSuriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua
GÜNCELLEME - Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandıGÜNCELLEME - Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.