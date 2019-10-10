Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu standın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel ve beraberindekiler ile Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.

Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, "Birçok ülkelerin standı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar, hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk" dedi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Radvan (21), Türkiye’ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na desteklediklerini belirterek, "Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye’deki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz" diye konuştu.

