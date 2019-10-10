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Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:33 | Son Güncelleme

 KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkeden öğrenciler, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri’nde yemek kültürlerini tanıttı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkeden öğrenciler, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri’nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, ‘Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin’ yazılı pankart açarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri, bugün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, üniversitede eğitim gören 90 ülkeden öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'djamena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.

Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu standın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel ve beraberindekiler ile Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.

Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, "Birçok ülkelerin standı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar, hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk" dedi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Radvan (21), Türkiye’ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na desteklediklerini belirterek, "Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye’deki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz" diye konuştu.

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