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Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Suriye’deki savaştan kaçarak aileleri ile birlikte Adıyaman’a yerleşen ve burada bulunan okullarda eğitim gören Suriyeli bir grup öğrenci, iftar saatinde trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine hurma ve su ikramında bulundu.Adıyaman’da eğitim gören yaklaşık 10-15 kişilik Suriyeli öğrenci gurubu, Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatinde yemeğe yetişemeyen ve yolculuk yapan vatandaşlara yönelik program düzenledi.

Suriye’deki savaştan kaçarak aileleri ile birlikte Adıyaman’a yerleşen ve burada bulunan okullarda eğitim gören Suriyeli bir grup öğrenci, iftar saatinde trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine hurma ve su ikramında bulundu.
Adıyaman’da eğitim gören yaklaşık 10-15 kişilik Suriyeli öğrenci gurubu, Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatinde yemeğe yetişemeyen ve yolculuk yapan vatandaşlara yönelik program düzenledi. Öğrenciler kendi imkanları ile aldıkları su ve hurmaları, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine ve araçlarda bulunan vatandaşlara ikram etti. Suriyeli öğrencilerin örnek davranışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar teşekkür etti.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Suriyeli öğrencilerden Silvan Ali, “Bizler Suriyeli öğrenci arkadaşlar toplandık. Türk arkadaşlarımıza hurma ve su ikramında bulunduk. Çünkü bizler biriz ve kardeşiz. Yeni bir şey ve çok güzel, yani hoş bir şey oldu. Baya dikkat çekti. Zaten güzel bir şey yani hani birlik sağladık, yani sonuçta biz kardeşiz, Müslümanlar kardeştir” dedi.
Öğrencilerden Beria Aluş ise “Türkler için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizler birlikteyiz. Ne olursa olsun Suriyeliler ile Türkler birlikte. Ramazan ayı için yaptık. İnsanlar çok güzel karşıladılar. Çok güzel sözler söylediler, evet iyi karşıladılar” şeklinde konuştu.
Sürücülerden Abdullah Töken ise konuşmasında, “Güzel bir davranış bizler de gerçekten bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları hiçe saymamamız gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize iyi davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Suriyeli öğrencilerden su ve hurma alan sürücülerden Mahmut Koç ise “Güzel buldum ilk defa karşılaştım çok güzel buldum. Yani iftar için mükemmel bir şey” diye konuştu.

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış

Suriyeli öğrencilerden örnek davranış
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