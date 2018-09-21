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Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Esenyurt'taki Suriyeli iş insanları, ilçede yaşayan 500 Suriyeli öğrenciye okul malzemesi yardımı yaptı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki Suriyeli iş insanları, ilçede yaşayan 500 Suriyeli öğrenciye okul malzemesi yardımında bulundu.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriyeli iş insanları ve Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeliler arasında yardım köprüsü kuruldu.

Suriyeli iş insanları, Esenyurt Belediyesi Yabancılar Destek ve Hizmet Birimi aracılığıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 500 Suriyeli öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi çocukların ailelerine mesaj yoluyla yardımın yapılacağı yer ve zaman bildirildi. Esenyurt'ta ikamet eden Suriyeli öğrenciler geçici kimlikleriyle birime gelerek kendileri için hazırlanan sırt ve beslenme çantası, suluk, defter, silgi, kalem, cetvel ve boya kalemleri gibi malzemelerden oluşan hediye paketlerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt öğrenci Suriye yardım

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