Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle, kentte eğitim gören 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Umut İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de artık okullar açılır açılmaz öğrencilerin kitaplarını sıralarında bulduklarını söyledi.

Belediye olarak bir süre önce Türk öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını aktaran Kara, bugün ise İHH'nın temin ettiği malzemelerin 500 Suriyeli öğrenciye dağıtıldığını, amaçlarının çocukların eğitimine destek vermek olduğunu belirtti.

Kara, "Çocuklarımız okusun. Çünkü bizim okumuş, kuvvetli genç nesillere çok ciddi ihtiyacımız var. Bizim çocuklarımız Türkiye'ye hizmet edecek Suriyeli çocuklarımız ise yarın öbür gün Suriye düzeldiği zaman Suriye'ye gidip kendi vatanlarında barışın ve huzurun sağlanması için barışa ve huzura katkıda bulunmak için üreteceklerdir." diye konuştu.

